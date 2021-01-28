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  28 января 2021
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В Москве полиция провела масштабные обыски у оппозиции. Видео
Сотрудники полиции у Навального в Марьино
Сотрудники полиции у Навального в Марьино

CentralAsia (CA) -  В Москве вчера полиция одновременно нагрянула с обысками более чем по десяти адресам, тем или иным образом связанным с Алексеем Навальным и с протестами в его поддержку. Соратники Навального сообщили, что обыски идут по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций 23 января, сообщает ВВС.

Полицейские пришли с обысками сразу в две квартиры Навального — в Марьино, где сейчас живет его брат Олег Навальный, и на «Автозаводской», где находилась его жена Юлия.

Навальная громко сказала через дверь, что не будет открывать, пока не приедет адвокат. Но в итоге полиция все-таки проникла внутрь, а адвокат Вероника Полякова осталась стоять за дверью.

Неоднократные попытки адвоката пройти в квартиру или хотя бы вызвать на лестничную клетку следователя долгое время ни к чему не приводили. У квартиры Навальных при этом заклеили дверной глазок и камеры видеонаблюдения.

А брата Навального тем временем уже увезли из квартиры в Марьино люди в форме. Полицейские при этом оттеснили журналистов и заставили их подняться на этаж выше, когда выводили Олега Навального из квартиры, пишет «Медиазона».

Вскоре после новости о начале обыска в Марьино юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что силовики пришли с обысками на канал «Навальный Live», а директор ФБК Иван Жданов написал в Твиттере об обысках в самом фонде.

Двух соратников Навального — пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова полиция решила доставить на обыски у них дома из спецприемников, где они отбывают административные аресты.

Ярмыш и Албурова арестовали еще до акции протеста 23 января за призывы прийти на нее. По закону обыск нельзя проводить в отсутствии хозяина квартиры.

Из спецприемника не стали забирать на обыск координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Дома был его отец.

Обыск также прошел в квартире матери главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, пишет издание. Силовики пришли по месту его прописки в Алтуфьево, обыск длился больше двух часов, изъяли только жесткий диск.

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