С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация населения от коронавируса

CentralAsia (KZ) - С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.



По словам первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова, на первом этапе будет применяться вакцина российского производства Спутник V, поставка которой ожидается.



Вакцинация будет осуществляться поэтапно — с февраля будет проводиться вакцинация медицинских работников, персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также других профилей. С марта — педагоги и сотрудники силовых структур, с апреля — студенты и с мая — оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины. До конца года планируется охватить 6 млн человек. При этом, вакцинация не будет проводиться детям до 18 лет.



«К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Перед проведением прививки прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде», - рассказал Шоранов.



На первом этапе в Казахстане будет использована вакцина Спутник V. В начале февраля ожидается поступление первой партии в объеме 20 тыс. доз. С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина Спутник V, производства Карагандинского фармацевтического комплекса, где начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз. По предварительным данным эффективность данной вакцины – порядка 92%.



Что касается вакцины отечественного производства «КазКОВИД-ин», на первом этапе запланирован объем около 2 млн доз. По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in отмечена хорошая переносимость и безопасность. Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2 на уровне 96%, говорится в сообщении Минздрава.



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