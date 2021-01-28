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  28 января 2021
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С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация населения от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.

По словам первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова, на первом этапе будет применяться вакцина российского производства Спутник V, поставка которой ожидается.

Вакцинация будет осуществляться поэтапно — с февраля будет проводиться вакцинация медицинских работников, персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также других профилей. С марта — педагоги и сотрудники силовых структур, с апреля — студенты и с мая — оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины. До конца года планируется охватить 6 млн человек. При этом, вакцинация не будет проводиться детям до 18 лет.

«К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Перед проведением прививки прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде», - рассказал Шоранов.

На первом этапе в Казахстане будет использована вакцина Спутник V. В начале февраля ожидается поступление первой партии в объеме 20 тыс. доз. С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина Спутник V, производства Карагандинского фармацевтического комплекса, где начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз. По предварительным данным эффективность данной вакцины – порядка 92%.

Что касается вакцины отечественного производства «КазКОВИД-ин», на первом этапе запланирован объем около 2 млн доз. По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in отмечена хорошая переносимость и безопасность. Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2 на уровне 96%, говорится в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Казахстане
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