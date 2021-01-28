Ресторан Eshak, на название которого обижались узбекистанцы в Екатеринбурге, закрылся

CentralAsia (UZ) - Ресторан Eshak российского артиста Сергея Светлакова в городе Екатеринбурге закрылся. Заведение работало с 2016 года, но с марта 2020-го в соцсетях ресторана появилось сообщение о временном закрытии ресторана на карантин. Уже осенью стало понятно, что он не откроется, владельцы помещения стали искать новых арендаторов.

Сергей Светлаков рассказал СМИ, почему решил отказаться от Eshak. При этом изначально, по его словам, закрытие и правда было временным.

«Произошло то, что произошло со многим бизнесом в нашей стране, к сожалению, — сообщил владелец заведения. — В наше тяжелое время не смогли договориться о снижении арендной платы».

Eshak в Екатеринбурге Сергей Светлаков открыл в декабре 2016 года, в свой день рождения. Еще до открытия ресторана уральских узбекистанцев возмутило его название. Общество дружбы «Урал-Узбекистан» даже просило проверить рекламу ресторана на экстремизм. При этом узбекская диаспора в Екатеринбурге считала название оскорбительным.

«Я когда увидел рекламу ресторана, я был в шоке. Это тоже самое, что открыть ресторан русской кухни в Ташкенте и назвать его «Свинья». Мне даже другие национальности звонили, говорят, что это унизительно», - рассказал представитель «Общества дружбы Урал-Узбекистан» Абид Туратов.

По словам Туратова, на фотографии, которая рекламирует открытие, Светлаков изображен в национальной узбекской одежде – чапан. Сзади в чан с пловом сует морду тот самый ишак. Вся картинка, по мнению Туратова – сплошное оскорбление.