Война за вакцину: Богатые спасаются сами, как с Титаника

CentralAsia (CA) - Сербия вошла в число европейских лидеров по темпам вакцинации: по разным данным, на втором или третьем месте по числу уже сделанных прививок на душу населения, уступая только Великобритании. Кампанию Сербия начала также в числе первых — еще 24 декабря. Об этом сообщает телеканал Euronews.



Сербия заказала 6,5 млн доз разных производителей, но столкнулась, как и многие другие страны, с задержками поставок. По факту страна получила всего чуть больше 20 тыс. доз вакцины Pfizer, которая изначально считалась основной. Российский Спутник V получил пока лишь ограниченное разрешение на применение.



Так что сейчас основной препарат для иммунизации — китайский «Синофарм». Две недели назад Белград получил миллион доз.



Президент Александр Вучич не скрывает своего разочарования нарушением контрактных обязательств со стороны западных поставщиков. По его словам, в мире идет настоящая война за вакцины, и Сербия — далеко не на побеждающей стороне.



«В мире происходит то, что было на Титанике: мы врезались в айсберг, и самые богатые спасаются сами и спасают своих близких. У них уже заранее были готовы шлюпки. А небогатые и небольшие страны, такие, как государства Западных Балкан, тонут вместе с Титаником. Богатые, возможно, этого и не хотели, но для них это и не особо важно», - сказал Вучич.



По данным на среду, вакцинированы менее 320 тыс. сербов. Общее число подтвержденных случаев в стране достигает 390 тыс., жертвами коронавируса стали почти 4 тыс. человек.

