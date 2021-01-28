Каннский кинофестиваль перенесли на июль

CentralAsia (CA) - Каннский кинофестиваль, который должен был пройти 11-22 мая 2021 года, перенесли на 6-17 июля. Об этом сообщили организаторы.



Они рассчитывают на то, что к середине лета коронавирус отступит достаточно для того, чтобы фестиваль в текущем году прошел привычным образом, очно, а не с помощью удаленной связи.



В прошлом году из-за пандемии фестиваль был отменен полностью. Часть фильмов из его программы была показана в большом каннском кинозале имени Луи Люмьера в октябре в рамках специального трехдневного фестиваля 2020 Special Cannes.

