В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 164 319 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 039;
- Алматы - 19 830;
- Восточно-Казахстанская область - 19 395;
- Атырауская область - 14 389;
- Карагандинская область - 12 509;
- Павлодарская область - 11 030;
- Северо-Казахстанская область - 9801;
- Западно-Казахстанская область - 8945;
- Костанайская область - 8517;
- Акмолинская область - 7941;
- Алматинская область - 6748;
- Шымкент - 5381;
- Жамбылская область - 5101;
- Туркестанская область - 3768;
- Актюбинская область - 3746;
- Мангистауская область - 3730;
- Кызылординская область - 3449.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения