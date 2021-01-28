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  28 января 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 164 319 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 039;

- Алматы - 19 830;

- Восточно-Казахстанская область - 19 395;

- Атырауская область - 14 389;

- Карагандинская область - 12 509;

- Павлодарская область - 11 030;

- Северо-Казахстанская область - 9801;

- Западно-Казахстанская область - 8945;

- Костанайская область - 8517;

- Акмолинская область - 7941;

- Алматинская область - 6748;

- Шымкент - 5381;

- Жамбылская область - 5101;

- Туркестанская область - 3768;

- Актюбинская область - 3746;

- Мангистауская область - 3730;

- Кызылординская область - 3449.

Коронавирус в Казахстане
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