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  28 января 2021
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В США подростки убили девочку в прямом эфире

CentralAsia (CA) -  Четверо несовершеннолетних были арестованы после нанесения ножевого ранения в торговом центре Walmart в американском штате Луизиана.

Как сообщает издание The Daily Dot, одной из девочек было предъявлено обвинение в убийстве. Все четверо были помещены в изолятор для несовершеннолетних.

По версии следствия, одна из подростков ударила ножом 15-летнюю девочку. Все это транслировалось в Facebook и Instagram. Сообщается, что жертва скончалась от полученных травм в местной больнице.

На одной из записей обвиняемая заявила, что гордится ударом, нанесенном пострадавшей в сердце.

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