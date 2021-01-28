В США подростки убили девочку в прямом эфире

CentralAsia (CA) - Четверо несовершеннолетних были арестованы после нанесения ножевого ранения в торговом центре Walmart в американском штате Луизиана.



Как сообщает издание The Daily Dot, одной из девочек было предъявлено обвинение в убийстве. Все четверо были помещены в изолятор для несовершеннолетних.



По версии следствия, одна из подростков ударила ножом 15-летнюю девочку. Все это транслировалось в Facebook и Instagram. Сообщается, что жертва скончалась от полученных травм в местной больнице.



На одной из записей обвиняемая заявила, что гордится ударом, нанесенном пострадавшей в сердце.

