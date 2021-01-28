Состоялась межконтинентальная онлайн конференция мира

CentralAsia (CA) - Более 2400 предварительно зарегистрированных участников из 70 стран, включая Филиппины, США, Россию, Германию, Украину, Беларусь, Южную Африку, Китай и Южную Корею, присоединились к межконтинентальной онлайн конференции мира, чтобы обсудить роль образования в духе мира. Об этом сообщает пресс-служба международной миротворческой организации HWPL при Департаменте глобальных коммуникаций и ЭКОСОС ООН.



Конференция, состоявшаяся в рамках празднования 7-й годовщины Дня мира HWPL 24 января, была организована базирующейся в Южной Корее международной миротворческой неправительственной организацией «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» (HWPL).



День мира HWPL, объявленный провинцией Магинданао на Филиппинах, отмечается ежегодно с тех пор, как 24 января 2014 года местное правительство и лидеры гражданского общества подписали Соглашение о мире на Минданао.



День мира был назван в честь HWPL, поскольку председатель организации Ли Ман Хи, известный как ветеран Корейской войны, предложил соглашение о преодолении 50-летнего конфликта, в котором погибли более 120 тыс. человек в этом регионе.



В этом году тема конференции «Роль образования мира в построении мира во всем мире» была направлена на повышение осведомленности людей во всех странах касательно образования в духе мира и создание глобальной платформы для преподавателей мира, чтобы внедрить обучение мира в образовательную систему каждой страны.



Образование мира HWPL, состоящее из 12 уроков, направлено на обучение преподавателей, школьников и студентов ценности мира путем повышения осведомленности о важности реализации культуры мира. С 2016 года более 200 учебных заведений в 34 странах, в том числе в Индии, Израиле и Филиппинах, были назначены Академиями мира HWPL, а министерства образования 9 стран подписали меморандумы (MOA) об образовании в духе мира.



На конференции официальный представитель HWPL представил планы на 2021 год, которые в основном разработаны как онлайн-программы в связи с ситуацией пандемии: программа обучения преподавателей мира, волонтерская программа образования мира и проект молодежного обмена любовью и миром.

