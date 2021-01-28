Президент Туркменистана уволил начальника Госпогранслужбы

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил Шадурды Дурдыева от должности начальника Государственной пограничной службы – командующего Пограничными войсками «за серьёзные недостатки, допущенные в работе».

Соответствующий указ был подписан по результатам проведённой прокурорской проверки на состоявшемся сегодня выездном расширенном заседании Государственного совета безопасности, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Новым начальником Государственной пограничной службы Туркменистана – командующим Пограничными войсками назначен Нурыев Язгелди Бяшимович, который до этого занимал должность ректора Института национальной безопасности Туркменистана.

Другим президентским Указом подполковнику Язгелди Нурыеву присвоено досрочно воинское звание полковник.