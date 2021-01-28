[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана уволил начальника Госпогранслужбы

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил Шадурды Дурдыева от должности начальника Государственной пограничной службы – командующего Пограничными войсками «за серьёзные недостатки, допущенные в работе».

Соответствующий указ был подписан по результатам проведённой прокурорской проверки на состоявшемся сегодня выездном расширенном заседании Государственного совета безопасности, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Новым начальником Государственной пограничной службы Туркменистана – командующим Пограничными войсками назначен Нурыев Язгелди Бяшимович, который до этого занимал должность ректора Института национальной безопасности Туркменистана.

Другим президентским Указом подполковнику Язгелди Нурыеву присвоено досрочно воинское звание полковник.

print
  • Монголы завоевали первое и второе места на джазфесте Курта Мааса в Германии
  • На утро 28 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1413 человек. Всего — 182 530
  • Война за вакцину: Богатые спасаются сами, как с Титаника


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com