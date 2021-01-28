Президент Туркменистана уволил начальника Госпогранслужбы

- Туркменистан, общество
- 11:02, 28 января 2021
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил Шадурды Дурдыева от должности начальника Государственной пограничной службы – командующего Пограничными войсками «за серьёзные недостатки, допущенные в работе».
Соответствующий указ был подписан по результатам проведённой прокурорской проверки на состоявшемся сегодня выездном расширенном заседании Государственного совета безопасности, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.
Новым начальником Государственной пограничной службы Туркменистана – командующим Пограничными войсками назначен Нурыев Язгелди Бяшимович, который до этого занимал должность ректора Института национальной безопасности Туркменистана.
Другим президентским Указом подполковнику Язгелди Нурыеву присвоено досрочно воинское звание полковник.