В Туркменистане "черный" курс доллара превысил 30 манатов

CentralAsia (TM) - В Туркменабаде и Фарапе наблюдается постоянный рост цен на продукты питания и строительные материалы. Цены растут вместе с курсом американского доллара на чёрном рынке. А его стоимость на чёрном рынке достигла 30 манатов 30 тенге.

Центральный банк Туркменистана удерживает официальный курс валюты на уровне 3,5 манатов за 1 доллар США. Но на чёрном рынке стоимость американской валюты постоянно растёт и сейчас более чем в восемь раз выше официального курса.

Торговцы три раза в день проверяют курс доллара – утром, в полдень и после полудня. По мере изменения курс они меняют цены на свои товары. Это часто приводит к недоразумениям между торговцами и покупателями.

В Туркменистане уже более четырёх лет существуют два курса валюты – официальный, установленный Центробанком, и курс чёрного рынка. В ноябре прошлого года курс на чёрном рынке составлял около 23 манатов за 1 доллар. С тех пор он начал расти и сейчас превышает 30 манатов.