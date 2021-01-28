В Таджикистане силовики учатся разгонять протесты (видео)

CentralAsia (TJ) - В Худжанде на севере Таджикистана силовики провели учения по разгону митингов и подавлению беспорядков. По сценарию, люди начали протестовать из-за энергокризиса: постоянных отключений света, а также роста цен на электроэнергию, передает телеканал "Настоящее время".

Согласно легенде учений, группа условных протестующих выступала против отключения электричества, а сотрудники милиции задержали активных участников протеста, остальных же разогнали с помощью слезоточивого газа и водометов.

По данным правоохранительного ведомства, учения, которые длились неделю, были направлены на поддержание общественного порядка, защиту жизни жителей и защиту общественной и государственной собственности во время митингов и протестов.

На сайте МВД отмечается, что после показа репортажа по ТВ, в соцсетях восприняли учения как реальную ситуацию.

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