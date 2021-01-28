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  28 января 2021
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В Алматы ужесточили карантин
Предыстория: В Алматы ухудшилась ситуация с коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Алматы ужесточили карантин, введенный из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Документ вступает в силу с 1 февраля.

В Алматы вводится:

- запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор;

- запрет деятельности объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров;

- запрет деятельности межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок;

- запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек;

- запрет деятельности сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей);

- обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции;

- ограничение деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10:00 до 20:00 в будние дни, запрет деятельности в субботние и воскресные дни;

С полной версией постановления можете ознакомиться тут.

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