|Предыстория: В Алматы ухудшилась ситуация с коронавирусом
CentralAsia (KZ) - В Алматы ужесточили карантин, введенный из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
Документ вступает в силу с 1 февраля.
В Алматы вводится:
- запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор;
- запрет деятельности объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров;
- запрет деятельности межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок;
- запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек;
- запрет деятельности сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей);
- обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции;
- ограничение деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10:00 до 20:00 в будние дни, запрет деятельности в субботние и воскресные дни;
С полной версией постановления можете ознакомиться тут.