CentralAsia (KZ) - В Алматы ужесточили карантин, введенный из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.



Документ вступает в силу с 1 февраля.



В Алматы вводится:



- запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;



- запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор;



- запрет деятельности объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров;



- запрет деятельности межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок;



- запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек;



- запрет деятельности сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей);



- обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции;



- ограничение деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10:00 до 20:00 в будние дни, запрет деятельности в субботние и воскресные дни;



С полной версией постановления можете ознакомиться тут.

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