Под Ташкентом мужчина убил 2,5-летнюю девочку ударом по голове

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области мужчина убил 2,5-летнюю девочку ударом по голове, сообщает МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 14 января текущего года мужчина, проживавший со своей сожительницей и ее дочерью в арендованном доме в Ангрене, убил девочку, ударив по голове.

В тот день мать девочки оставила дочь дома с сожителем и ушла в магазин. Девочка начала плакать, и мужчина ударил ее по голове, чтобы успокоить.

Вскрытие подтвердило, что девочка скончалась от полученных тяжелых травм.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.