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  28 января 2021
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Под Ташкентом мужчина убил 2,5-летнюю девочку ударом по голове

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области мужчина убил 2,5-летнюю девочку ударом по голове, сообщает МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 14 января текущего года мужчина, проживавший со своей сожительницей и ее дочерью в арендованном доме в Ангрене, убил девочку, ударив по голове.

В тот день мать девочки оставила дочь дома с сожителем и ушла в магазин. Девочка начала плакать, и мужчина ударил ее по голове, чтобы успокоить.

Вскрытие подтвердило, что девочка скончалась от полученных тяжелых травм.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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