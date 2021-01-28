В Ташкенте двое мужчин пытались переправить пистолет Макарова из Казахстана с помощью дрона (видео)

В Ташкенте двое мужчин пытались переправить пистолет Макарова из Казахстана с помощью дрона

CentralAsia (KZ) - Двое граждан Узбекистана были задержаны на узбекско-казахской границе, когда пытались получить пистолет Макарова, переправленный из Казахстана с помощью дрона, передает Uznews.uz.



Военнослужащие пограничных войск СГБ Узбекистана совместно с сотрудниками Управления ГТК по Ташкенту в рамках борьбы с контрабандным ввозом оружия и боеприпасов на территорию республики провели оперативно-розыскное мероприятие.

Двое жителей Ташкента, взятые под наблюдение, были задержаны с поличным вблизи узбекско-казахской государственной границы при получении огнестрельного оружия, переправленного с территории Казахстана с помощью дрона.

Согласно заключению экспертизы, полученное оружие является пригодным для стрельбы пистолетом Макарова, в магазине которого имеется 6 боевых патронов.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что оружие было приобретено за 4 тыс. долларов США у жителя Казахстана.

Отмечается, что один из задержанных в 2012 году был осужден по ст.97 УК РУз (Умышленное убийство), а в 2019 – признан виновным по ст. 169 УК РУз (Кража). Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на три года.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РУз (Контрабанда) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения