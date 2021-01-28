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  28 января 2021
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В США предупредили об угрозе нападений со стороны людей, недовольных победой Байдена на президентских выборах
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Министерство внутренней безопасности США предупредило о повышенной угрозе нападений со стороны людей, недовольных победой Джо Байдена на президентских выборах.

Ведомство опасается, что недавний штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа мог вдохновить некоторых активистов к организации новых атак.

«По нашей информации, некоторые идеологически мотивированные и склонные к насилию экстремисты, которые возражают против существующей власти и передачи президентских полномочий могут и дальше активизироваться, чтобы призывать и прибегать к насилию», - говорится в заявлении министерства. При этом американские правоохранительные органы отмечают, что у них пока нет данных о подготовке каких-либо конкретных нападений.

Как сообщает ВВС, сторонники правых движений открыли аккаунты в Телеграме после того, как их начали массово запрещать американские социальные сети Твиттер и Фейсбук. Там тех, кто штурмовал Капитолий, называют героями и борцами за свободу. В этих телеграм-каналах поддерживают Трампа, активно обсуждают теории заговора, такие как QAnon, и нередко делают антисемитские выпады.

Многие авторы продолжают верить, что президентом США должен быть Трамп, поскольку у него якобы украли победу на выборах.

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