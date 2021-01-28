Опубликован Индекс восприятия коррупции за 2020 год

CentralAsia (CA) - Глобальное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2020 год.



В этом году основной темой глобального исследования определено подрывное влияние коррупции на системы здравоохранения и усугубление нарушений демократических принципов стран на фоне пандемии.



По итогам 2020 года Казахстан набрал 38 баллов и занял 94 позицию, разделив ее с Бразилией, Эфиопией, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Суринамом и Танзанией.



Странами лидерами в рейтинге стали Дания и Новая Зеландия набрав по 88 баллов. Сирия, Сомали и Южный Судан занимают последние строчки с результатами 14, 12 и 12 баллов соответственно.



Значительный рост продемонстрировали 26 стран, в том числе Эквадор (+39), Греция (+50), Гайана (+41), Мьянма (+28) и Корея (+61). Рейтинг 22 стран резко снизился, в том числе Боснии и Герцеговины (-35), Гватемалы (-25), Ливана (-25), Малави (-30), Мальты (-53) и Польши (-56).



В региональном разрезе лучшими оказались страны Западной Европы, в них средний бал уровня восприятия коррупции составил 66 баллов. Регионы с наименьшим количеством баллов - Африка к югу от Сахары (32) и Восточная Европа и Центральная Азия (36). Казахстан оценивался в группе стран ECA (Европа и Центральная Азия).



В регионе Восточная Европа и Центральная Азия оценивалось 19 стран. Лидерами стали: Грузия – 56 баллов, Армения – 49 баллов, Беларусь – 47 баллов, Черногория – 45 баллов, Турция – 40 баллов, Казахстан – 38 баллов и Сербия – 38 баллов.



Следом расположились Албания и Косов (по 36 баллов), Босния и Герцеговина и Северная Македония (по 35 баллов), Молдавия (34 балла), Украина (33 балла), Кыргызстан (31 балл), Азербайджан и Россия (по 30 баллов), Узбекистан (26 баллов), Таджикистан (25 баллов) и Туркменистан (19 баллов).



Международные эксперты пришли к выводу о том, что COVID-19 спровоцировал не только кризис в области здравоохранения и экономики, но и волну коррупции, пагубные последствия которой, помешавшие справедливому и равноправному предоставлению глобальной помощи, привели к смерти множества людей.



Чрезвычайное реагирование на развитие пандемии COVID-19 выявило огромные недостатки в демократических институтах, наглядно показав, что власти или субъекты, распоряжающиеся финансовой политикой, часто защищают свои собственные интересы, игнорируя потребности наиболее уязвимых групп.



Низкий уровень коррупции в государственном секторе коррелирует с увеличением инвестиций в здравоохранение. Так, в Уругвае, где самый высокий рейтинг в ИВК по Латинской Америке (71), инвестируются значительные средства в здравоохранение и функционирует надежная система эпидемиологического надзора, которая способствовала эффективной борьбе с распространением COVID-19 и других инфекционных заболеваний.



И напротив, в Бангладеше, который набрал 26 баллов, правительство крайне мало инвестирует в здравоохранение, в то время как коррупция на фоне COVID-19 достигла небывалого размаха, начиная со взяточничества в поликлиниках и заканчивая незаконным присвоением гуманитарной помощи. Коррупция также широко распространена в сфере закупок медицинских изделий. В странах с более высоким уровнем коррупции в период кризиса, вызванного COVID-19, значительно чаще наблюдаются нарушения демократического правопорядка и принципов верховенства права. К таким странам относятся Филиппины (34), где реагирование на COVID-19 характеризовалось чрезмерным применением силы, а также серьезными нарушениями прав человека и свободы СМИ.



Прошедший год выявил проблемы профессиональной честности даже в странах с самым высоким рейтингом, свидетельствуя о том, что ни одна страна пока не победила коррупцию. Для снижения уровня коррупции и более эффективного реагирования на будущие кризисы Transparency International рекомендует всем правительствам:



1. Укреплять надзорные органы, чтобы обеспечить доступ к ресурсам для наиболее нуждающихся групп населения. Антикоррупционные и надзорные органы должны располагать достаточными средствами, ресурсами и независимостью для выполнения своих обязанностей;



2. Обеспечить открытое и прозрачное заключение контрактов для борьбы с правонарушениями, выявления конфликтов интересов и обеспечения справедливого ценообразования;



3. Защищать демократию и содействовать расширению пространства для гражданского общества для создания благоприятных условий для призыва правительств к ответственности;



4. Публиковать релевантные данные и гарантировать доступ к ним, чтобы обеспечить для людей простую, доступную, актуальную и значимую информацию.



Transparency International является глобальной гражданской организацией, ведущей борьбу с коррупцией более 25 лет.



С момента своего создания в 1995 году Индекс восприятия коррупции стал ведущим глобальным показателем коррупции в государственном секторе.



Опираясь на 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок, эксперты TI оценили, насколько страны подвержены коррупции по шкале от нуля до 100, где ноль – уровень коррупции высокий, 100 - низкий. По итогам 20220 года оценку восприятия коррупции в государственном секторе прошли 180 государств.



В 2012 году Transparency International пересмотрела методологию, использованную для построения индекса, чтобы можно было сравнивать оценки за один год и следующий.