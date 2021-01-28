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  28 января 2021
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Узбекистан поднялся на 7 позиций в Индексе восприятия коррупции

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан на 7 пунктов улучшил свои позиции в Индексе восприятия коррупции, объявленном неправительственной международной организацией Transparency International по итогам 2020 года.

В 2012 году страна занимала 170-е место с 17 баллами, по итогам 2020 года Узбекистан поднялся на 146-е место, набрав 26 баллов.

Из соседних стран Таджикистан набрал 25 баллов и Туркменистан - 19. Казахстан и Кыргызстан получили 38 и 31 балл соответственно.

В соответствии с правилами исследования каждой стране присуждаются баллы на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, и наоборот, 100 баллов — это минимальный уровень.

Сбор данных для большинства источников, вошедших в индекс восприятия коррупции, проводился в 2019 году.

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