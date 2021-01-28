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  28 января 2021
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В Таджикистане с 1 февраля возобновят коллективные намазы в мечетях

CentralAsia (TJ) -  Власти Таджикистана за несколько дней от возобновления работы мечетей строго-настрого предупредили: мечети, в которых не будут соблюдаться требования личной и общественной гигиены, будут закрыты. В стране с 1 февраля возобновят работу закрытые на короновирусный карантин мечети.

В мечетях Таджикистана полным ходом идет подготовка к возобновлению коллективных намазов.

Эпидемиологи Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана призвали верующих строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию, а также обязательно носить медицинские маски в мечетях, особенно во время пятничных намазов.

Республиканский штаб по профилактике коронавируса на днях сообщил, что с 1 февраля возобновят работу мечети, которые были закрыты в апреле прошлого года с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ведомство разрешило совершать коллективные молитвы в мечетях страны с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Власти предупредили: деятельность мечетей, в которых не будут соблюдаться требования личной и общественной гигиены, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний, будет запрещена.

Мечети в Таджикистане были временно закрыты на две недели в марте 2020 года, а с 18 апреля они полностью ушли на карантин. Верующих призвали совершать намазы в домашних условиях до стабилизации ситуации.

По данным Министерства здравоохранения Таджикистана, в течение последних 15 дней в стране нет новых случаев инфицирования коронавирусом.

26 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании заявил, что с начала 2021 года заболеваемость коронавирусной инфекцией "практически сошла на нет" и страна живет в "обстановке без COVID-19".

В Таджикистане зарегистрировано около 4 тысяч мечетей.

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