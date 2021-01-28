В России число случаев коронавируса приблизилось к 3,8 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 19 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 208 (11,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 793 810 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 312 человек.