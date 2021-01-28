В России за сутки от коронавируса умерли 575 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 575 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 69 и Москве — 62.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 71 651 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели 3,2 млн человек, под медицинским наблюдением остаются 646 312 пациентов.