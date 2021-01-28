Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

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- 14:55, 28 января 2021
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CentralAsia (CA) - У пациентов с шизофренией вероятность умереть от коронавирусной инфекции примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического расстройства. Об этом заявили американские ученые в исследовании, опубликованном в издании JAMA Psychiatry.
Специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7348 человек.
Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории (шизофрения, аффективные и тревожные расстройства) и сравнили, как протекал COVID-19 у них и у пациентов без подобных отклонений.
Из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, еще 360 — тревожными. При этом 864 пациента умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.
Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса эксперты не обнаружили.
Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования.