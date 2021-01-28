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  28 января 2021
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Туркменистан расположился в конце в рейтинге восприятия коррупции

CentralAsia (TM) -  Туркменистан занял 165 место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация Transparency International. Рейтинг за 2020 год опубликован на сайте организации.

Туркменистан набрал лишь 19 баллов из 100 возможных, заняв последнее место в регионе «Восточная Европа и Центральная Азия». За ним следуют Таджикистан (25 баллов, 149 место в глобальном рейтинге) и Узбекистан (26 баллов, 146 место). Лучшими в регионе признаны Грузия, Армения и Беларусь. Они заняли, соответственно, 45, 60 и 63 места.

Самыми коррумпированными во всем мире признаны Южный Судан, Сомали, Сирия, Йемен и Венесуэла. Они занимают места со 180 по 176.

Ниже всего уровень коррупции в Дании, Новой Зеландии, Финляндии, Сингапуре, Швеции и Швейцарии (первое-шестое места).

В 2019 году Туркменистан также занимал в рейтинге 165 место, и также набрал 19 баллов. Тогда это тоже был худший показатель в регионе.

Власти Туркменистана не комментируют такого рода исследования. Борьба с коррупцией в стране сводится к периодическим рейдам в сферах, где взяточничество обрело особо крупные размеры, а также к редким показательным арестам должностных лиц, по тем или иным причинам утративших расположение главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. В целом же взятки остаются повседневной частью жизни граждан, их требуют везде, от военкоматов до посольств в других государствах, передает turkmen.news.

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