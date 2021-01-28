В ООН почтили память жертв Холокоста

CentralAsia (CA) - Организация Объединенных Наций провела виртуальное мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



На мероприятии выступила канцлер Германии Ангела Меркель.



«Это было и остается обязанностью Германии – помнить о тех событиях и чтить память жертв: европейских евреев, Синти и Рома, политических заключенных и представителей польской интеллигенции, узников войны из Советского Союза и других стран, борцов Сопротивления, гомосексуалистов, людей с инвалидностью и многих других мужчин, женщин и детей, которых унижали, преследовали, пытали и убивали», - сказала Меркель.



«Мы никогда не должны забывать об этих людях и их судьбе», – добавила она. Меркель выразила благодарность тем, кто прошел через ужасы Холокоста, выжил и позже нашел в себе силы рассказать о случившемся.



Канцлер Германии призвала международное сообщество бороться с антисемитизмом и с попытками отрицать Холокост. С таким же призывом к человечеству обратился и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что сегодня в мире наблюдается всплеск антисемитизма.



«По мере того, как людей, переживших Холокост, с каждым годом становится все меньше, сторонники идеи превосходства белой расы и неонацисты все чаще пытаются отрицать, искажать и переписывать историю, в том числе – историю Холокоста», - сказал глава ООН.



Об усилиях по борьбе с отрицанием Холокоста рассказала глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле. По ее словам, в Организации разработали международную программу подготовки учителей к преподаванию истории Холокоста в школах. Эксперты также вскоре представят новый вебсайт, посвященный предотвращению антисемитизма.



«Борьба с забвением – такова главная цель и миссия ЮНЕСКО, поэтому мы поддерживаем исследования и просвещение по теме Холокоста», – сказала Азуле.



Холокост — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.

