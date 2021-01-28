[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ООН почтили память жертв Холокоста

CentralAsia (CA) -  Организация Объединенных Наций провела виртуальное мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

На мероприятии выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это было и остается обязанностью Германии – помнить о тех событиях и чтить память жертв: европейских евреев, Синти и Рома, политических заключенных и представителей польской интеллигенции, узников войны из Советского Союза и других стран, борцов Сопротивления, гомосексуалистов, людей с инвалидностью и многих других мужчин, женщин и детей, которых унижали, преследовали, пытали и убивали», - сказала Меркель.

«Мы никогда не должны забывать об этих людях и их судьбе», – добавила она. Меркель выразила благодарность тем, кто прошел через ужасы Холокоста, выжил и позже нашел в себе силы рассказать о случившемся.

Канцлер Германии призвала международное сообщество бороться с антисемитизмом и с попытками отрицать Холокост. С таким же призывом к человечеству обратился и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что сегодня в мире наблюдается всплеск антисемитизма.

«По мере того, как людей, переживших Холокост, с каждым годом становится все меньше, сторонники идеи превосходства белой расы и неонацисты все чаще пытаются отрицать, искажать и переписывать историю, в том числе – историю Холокоста», - сказал глава ООН.

Об усилиях по борьбе с отрицанием Холокоста рассказала глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле. По ее словам, в Организации разработали международную программу подготовки учителей к преподаванию истории Холокоста в школах. Эксперты также вскоре представят новый вебсайт, посвященный предотвращению антисемитизма.

«Борьба с забвением – такова главная цель и миссия ЮНЕСКО, поэтому мы поддерживаем исследования и просвещение по теме Холокоста», – сказала Азуле.

Холокост — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.

print
  • В Италии частично заблокировали TikTok после гибели ребенка
  • Дипотношениям между Таджикистаном и Туркменистаном исполнилось 28 лет
  • Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com