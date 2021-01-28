[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стрелки часов Судного дня оставили на 100 секундах до ядерной полуночи
// Bulletin of the Atomic Scientists

CentralAsia (CA) -  Стрелки символических часов Судного дня остановились на отметке в сто секунд до полуночи. Об этом сообщается в заявлении на сайте проекта.

Часы судного дня отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о том, насколько мир приблизился к ядерной войне.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет время Часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», - сказала во время онлайн-церемонии глава издания Рейчел Бронсон.

Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводили только вперед.

Организаторы отметили, что пандемия вызвала спад экономики, из-за чего временно были снижены выбросы углекислого газа. Однако массовые пожары и природные катаклизмы демонстрируют, что разрушения будут только увеличиваться, если мировые правительства не приложат больших усилий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В заявлении говорится, что в 2020 году обладающие ядерным оружием страны продолжали тратить огромные суммы на программы по модернизации.

В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они показывали 100 секунд до ядерной полуночи. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут.

print
  • Из Туркменистана через Western Union разрешают отправить денежным переводом только до $50
  • На утро 27 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1397 человек
  • В Москве полиция провела масштабные обыски у оппозиции. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com