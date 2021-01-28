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  28 января 2021
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Великобритания продлевает карантин до 8 марта

CentralAsia (CA) -  Великобритания продлевает карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 как минимум до 8 марта. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Таким образом еще как минимум шесть недель школьники и студенты вынуждены будут учиться дистанционно. По словам премьер-министра, другие экономические и социальные ограничения будут сняты как только позволит ситуация.

«Я знаю, что все по всей стране хотят, чтобы мы открыли школы как можно быстрее, и я могу заверить вас, что это задача правительства. Но и я и все мы также знаем, что в больницах находятся 37 000 человек, страдающих от COVID, а уровень инфицирования по-прежнему запредельно высок и мы все должны быть осторожны», - приводит слова Джонсона Euronews.

Тем временем в Литве, несмотря на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, также объявили о продлении карантина и ограничений на передвижение между муниципалитетами до 28 февраля. Но ожидается, что правительство страны позднее рассмотрит возможности ослабления этих мер. По словам главы минздрава Литвы, смертность от COVID-19 пока остается высокой, но есть тенденция к ее снижению.

Многие страны вводят запреты на международные поездки. Правительство Норвегии закроет границы с 29 января, разрешив въезд только при наличии веских оснований. По словам премьер-министра, граница будет закрыта для всех, кто не проживает в Норвегии. В Бельгии предупредили о проверках на воздушных и сухопутных границах и штрафах за несоблюдение правил.

Между тем во Франции, где сейчас действуют ограничения и комендантский час, многие опасаются скорого введения третьего локдауна. Стало известно, что правительство страны рассматривает вариант жесткого карантина. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал провести дополнительный анализ санитарной ситуации для выбора дальнейших мер.

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