В Польше вступило в силу решение о запрете абортов

CentralAsia (CA) - Сразу после публикации в «Официальном вестнике» решения Конституционного суда Польши о запрете абортов по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери, тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов, сообщает Euronews.



В столице участники акции, инициатором которой снова выступило гражданское движение «Женская забастовка», собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания запрещены.



От здания суда разросшийся, по данным организаторов, до нескольких тысяч кортеж направился к штаб-квартире правящей в республике партии «Закон и справедливость», заблокировав другие улицы и ключевые перекрестки. Но подойти вплотную к зданию манифестантам помешали усиленные полицейские кордоны.



Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода с политической арены правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года решения о запрете абортов, аргументируя отсрочку необходимостью получить письменное обоснование Конституционного суда. В среду оно было напечатано. Там сказано: «человек с момента зачатия имеет право на жизнь», что гарантируется основным законом Польши.



Теперь аборт можно официально сделать в Польше только если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут считаться основанием для аборта.

