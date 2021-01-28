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  28 января 2021
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В России соцсети начали удалять информацию с призывами участвовать в незаконных акциях

CentralAsia (CA) -  В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации, сообщает сегодня Роскомнадзор.

Иностранные и российские соцсети приступили к удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры.

Отмечается, что своевременное удаление информации с призывами к несовершеннолетним позволяет сократить число несовершеннолетних участников на незаконных акциях. Соответственно сократить потенциальное число детей и подростов среди пострадавших.

«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей», - напомнили в Роскомнадзоре.

За повторное нарушение грозит увеличение штрафа до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

В ведомстве подчеркнули недопустимость распространения новых призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

Ранее, 23 января, Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.

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