В России соцсети начали удалять информацию с призывами участвовать в незаконных акциях

CentralAsia (CA) - В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации, сообщает сегодня Роскомнадзор.



Иностранные и российские соцсети приступили к удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры.



Отмечается, что своевременное удаление информации с призывами к несовершеннолетним позволяет сократить число несовершеннолетних участников на незаконных акциях. Соответственно сократить потенциальное число детей и подростов среди пострадавших.



«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей», - напомнили в Роскомнадзоре.



За повторное нарушение грозит увеличение штрафа до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.



В ведомстве подчеркнули недопустимость распространения новых призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях.



Ранее, 23 января, Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.