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  28 января 2021
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В Узбекистане номерной фонд гостиниц увеличился на 3 тысячи несмотря на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Узбекистане, несмотря на кризис, возникший из-за коронавируса, за год ввели в эксплуатацию 3 тысячи гостиничных номеров, сообщает Госкомтуризм.

С 2016 по 2020 год номерной фонд увеличился с 18,1 тысячи до 29,2 тысячи единиц, а прирост общего количества номерного фонда произошел в более чем 11 тысяч номеров, сообщает комитет. В среднем темп роста в год составил 10-11 процентов.

В 2021 году ожидается увеличение номерного фонда до 32243 единиц. В связи с кризисом, наступившим от COVID-19, произошло временное снижение уровня загрузки номерного фонда до 10-15 процентов в год. Ожидается, что в ближайшие годы гостиничный бизнес вернётся к показателям высокой рентабельности и эффективности.

Ранее сообщалось, что в прошлом году поток туристов в Узбекистан сократился на 78%.

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