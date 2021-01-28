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  28 января 2021
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Туркменистан планирует создать логистический центр в Астраханской области

CentralAsia (UZ) -  Туркменистан планирует построить логистический центр В Астраханской области, который может стать не только оптово-перевалочной базой для туркменистанских товаров, но и местом для размещения производства собственной продукции. Об этом сообщили в региональном агентстве международных связей.

О планах строительства в ходе рабочей встречи с министром экономического развития региона Казбеком Хадиковым заявил консул Туркменистана Гуйч Гараев.

Центр планируют разместить на территории создаваемой в области Портовой особой экономической зоны, где предусмотрены преференции для инвесторов и резидентов, в том числе иностранных. Реализация проекта будет способствовать формированию дополнительного грузопотока по МТК «Север-Юг».

Как уточнили в агентстве, консульству Туркменистана предоставят необходимую информацию об условиях и порядке создания центра в регионе, а также организуют встречу с гендиректором управляющей компании особой экономической зоны «Лотос» Сергеем Милушкиным.

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