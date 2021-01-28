За сутки в США выявили более 152 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 152 тысячи, было зарегистрировано 3 943 смерти, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 152 478 человек.



С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 429 тысяч человек.