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  28 января 2021
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Заместителям начальника Госпогранслужбы Туркменистана объявлен строгий выговор с последним предупреждением

CentralAsia (TM) -  Заместителям начальника Госпогранслужбы Туркменистана объявлен строгий выговор с последним предупреждением, сообщили местные СМИ

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки» Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгие выговоры двум заместителям начальника Государственной пограничной службы Аннамырату Чарыеву и Иламану Иламанову. Соответствующие Распоряжения глава государства подписал сегодня на выездном расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Строгие выговоры объявлены «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», говорится в документах.

На этом же заседании Госсовета безопасности Президент Туркменистана освободил Шадурды Дурдыева от должности начальника Государственной пограничной службы – командующего Пограничными войсками «за серьёзные недостатки, допущенные в работе».

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