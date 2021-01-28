Граждан Туркменистана, застрявших в Казахстане, вывезут лишь после начала вакцинации от COVID-19

CentralAsia (TM) - Граждане Туркменистана, застрявшие в Казахстане, уже почти год не могут попасть на родину. В ответ на призыв рассказать о трудностях с возвращением из-за рубежа с нами связался мужчина, который приехал навестить родственников в соседней стране зимой 2020 года. Он никак не мог ожидать, что в марте границы закроют, и он еще очень долго не увидит жену и детей. Несколько месяцев его «кормили завтраками», а теперь сообщили, что для возвращения в Туркменистан нужно привиться от COVID-19, сообщает turkmen.news.



«В марте, когда началась эпидемия, я обратился в посольство и попросил помочь с возвращением на родину, — рассказал наш собеседник. — Но никакой помощи не получил. В мае у меня истек срок визы. Гражданам Туркменистана визы на территории Казахстана не продлевают из-за отсутствия некоего договора. Гражданам Узбекистана, Таджикистана, России визы продлили, а я оказался нелегалом. Хотя в туркменском посольстве обещают, что казахстанские миграционные органы закроют на это глаза».

Вывозные авиарейсы для граждан Туркменистана, застрявших в разных странах мира, начали организовывать лишь в августе 2020 года. Попасть на них удается далеко не всем желающим. В случае с Казахстаном все, казалось бы, проще: границу можно пересечь наземным путем. Однако пропускать людей понемногу начали лишь осенью, особо не афишируя процесс. При этом их предупредили, что при себе надо иметь отрицательные тесты на COVID-19 и результаты ПЦР.

Turkmen.news удалось получить комментарий в посольстве Туркменистана в Казахстане. Там подтвердили, что о выезде из страны можно думать только после вакцинации.

Человек, ответивший на звонок в посольстве, сказал, что застрявших граждан Туркменистана в Казахстане «примерно 400 человек».

Власти Туркменистана настаивают на том, что коронавирус не проник в страну (хотя в независимые СМИ попадает информация о многочисленных заболевших и умерших).