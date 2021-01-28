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  28 января 2021
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Под Ташкентом женщина пыталась продать ребёнка за $4000

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области женщина вместе со знакомой пыталась продать своего трёхлетнего сына за 4000 долларов.

По данным ГУВД Ташкентской области, в городе Нурафшане при попытке продать трёхлетнего ребёнка задержаны две женщины.

По данным следствия, 40-летняя уроженка города Коканда вместе со знакомой приехала в Нурафшан, чтобы продать сына 2018 года рождения условному покупателю за 4000 долларов.

Предварительное следствие установило, что уроженка Коканда ранее уже отдала третьего сына 2016 года рождения в обмен на материальную выгоду.

Женщинам были предъявлены обвинения по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, предварительное следствие продолжается.

Ребёнок передан отцу, который сообщил, что «жена обманом увела ребёнка из дома, он не был в курсе» всего.

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