Узбекистан и Южная Корея подписали соглашение по реализации программы с Фондом EDCF на $1 млрд

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 28 января, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином в формате видеоконференции. Как сообщила пресс-службы главы государства, лидеры поручили продолжить контакты на уровне правительств и ведомств Узбекистана и Кореи для продвижения инвестиционных проектов и оперативного решения возникающих вопросов. В этом году в рамках проектов с участием корейских партнёров ожидается освоение инвестиций в объёме до 400 млн долларов

Кроме того, ведётся подготовка 55 новых проектов в высокотехнологичных отраслях на сумму свыше 3,4 млрд долларов, включая энергетический сектор, нефтегазовый комплекс, химию и нефтехимию, фармацевтику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, модернизацию инфраструктуры, транспорт и логистику, туризм и другие.

Президенты также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Мун Чжэ Ин подтвердил приглашение Шавкату Мирзиёеву посетить Республику Корею с визитом.

По итогам саммита подписаны меморандум о сотрудничестве в области цифровизации для содействия «четвёртой промышленной революции», соглашение по реализации трехлетней программы с Фондом EDCF на сумму на 1 млрд долларов, заёмные соглашения по проектам строительства многопрофильной клиники и Центра химических технологий.

На уровне ведущих компаний заключены соглашения о модернизации объектов энергетической инфраструктуры в Узбекистане.