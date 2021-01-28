Число людей, заразившихся коронавирусом в мире, превысило 100 млн - ВОЗ

CentralAsia (CA) - В мире число людей, которые заразились коронавирусом COVID-19, превысило 100 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на вечер 28 января на планете, по данным организации, насчитывается 100 200 107 заразившихся коронавирусом.

По подсчетам ВОЗ, больше всего заразившихся выявлено в США — более 25 млн. На втором месте — Индия (10,7 млн), за ней — Бразилия (почти 9 млн). На четвертом месте идет Россия (3,7 млн), а замыкает первую пятерку стран Великобритания (3,6 млн).

Из данных организации следует, что наиболее сложная ситуация с COVID-19 складывается в Северной и Южной Америке, где заболели суммарно почти 45 млн человек. Далее следуют Европа (33,5 млн) и Юго-Восточная Азия (12,7 млн).

Американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты заболевших и умерших из-за COVID-19, сообщал о достижении отметки 100 млн заразившихся в мире еще 26 января. Сейчас, по его данным, этот показатель достиг почти 101 млн человек.

По подсчетам специалистов университета, лидером по числу заболевших и умерших являются США. Следом по этим показателям идут Индия и Бразилия. Вместе с тем Россия, находящаяся на четвертом месте по числу заболевших, в списке по количеству летальных исходов занимает восьмое место. Китай, на территории которого были выявлены первые случаи заражения коронавирусом и который долгое время был первым по числу заболевших, сейчас находится на 83-м месте.