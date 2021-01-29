В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 296;
- Акмолинская область - 206;
- Костанайская область - 137;
- город Нур-Султан - 124;
- город Алматы - 122;
- Северо-Казахстанская область - 109;
- Западно-Казахстанская область - 104;
- Атырауская область - 94;
- Карагандинская область - 80;
- Алматинская область - 75;
- Восточно-Казахстанская область - 41;
- Жамбылская область - 22;
- Мангистауская область - 16;
- Кызылординская область - 12;
- Актюбинская область - 12;
- Туркестанская область - 10;
- город Шымкент - 9.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 183 999 случаев коронавируса.