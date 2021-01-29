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  29 января 2021
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В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 296;

- Акмолинская область - 206;

- Костанайская область - 137;

- город Нур-Султан - 124;

- город Алматы - 122;

- Северо-Казахстанская область - 109;

- Западно-Казахстанская область - 104;

- Атырауская область - 94;

- Карагандинская область - 80;

- Алматинская область - 75;

- Восточно-Казахстанская область - 41;

- Жамбылская область - 22;

- Мангистауская область - 16;

- Кызылординская область - 12;

- Актюбинская область - 12;

- Туркестанская область - 10;

- город Шымкент - 9.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 183 999 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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