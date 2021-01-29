В Узбекистане главу частного агентства занятости, обманувшегго 1087 человек, осудили на 9 лет

CentralAsia (UZ) - Яшнабадский районный суд Ташкента огласил приговоры руководителям частного агентства занятости «Recruit consulting work». Глава агентства Джахонгир Аллабердиев нанёс материальный ущерб на сумму 8 млрд. сумов (около $765 тысяч) 1087 гражданам.

Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», по приговору суда руководитель данного частного агентства занятости Джахангир Аллабердиев был признан виновным по пунктам «а», «б» части 4 статьи 168 (Мошенничество) и пункту «в» части 4 статьи 25, 168 (Подготовка к преступлению и покушение на совершение преступления, Мошенничество) Уголовного кодекса и приговорен к 9 годам лишения свободы.

В октябре 2020 года он получил крупные суммы денег от более чем 1100 человек для отправки на работу в такие страны, как Корея, Япония, Латвия, Литва, Чехия, Нидерланды, Германия, Швеция, Словакия. Но не не выполнил свои обязательства.

Другим должностным лицам агентства по трудоустройству также назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки. Подсудимый Алишер Эргашев также признан виновным по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 410 базовых расчётных величин или 91,43 млн сумов (около 8,7 тысяч долларов). Он был приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы, и освобожден из зала суда за компенсацию ущерба.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников ряда частных агентств занятости в Узбекистане.

В октябре прошлого года Уголовный суд Самарканда приговорил руководителей частного агентства занятости “Amilee Bahora”, Джахонгира Тахирова к семи годам лишения свободы, а Бахора Раупову - к пяти годам.

Кроме того, были осуждены еще 12 представителей данного агентства из разных областей страны, каждый из которых был приговорен к срокам от 6 до 9 лет лишения свободы. Суд постановил, что агентство не выполнило свое обязательство по отправке на работу за границу более 300 человек и не вернул полученные от них деньги.