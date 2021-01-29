В Узбекистане на медотпуск каждого градоначальника из госбюджета потратили по $700, - блогер

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на каждого хокима, в январе месяце вышедшего на 10-дневный отпуск для прохождения медицинского обследования, из государственного бюджета было выделено более 7 миллионов сумов (около 700 долларов).

На это обратил внимание Telegram-канал сайта davletovuz, который отслеживает портал госзакупок, осуществляемых за счет бюджетных средств.

«К примеру, лечение хокима Уйчинского района (Наманганская область) М.П. Апакова в санатории «Чинабад Плаза» обошлось в 7 млн 361 тыс 660 сумов (699 долларов по нынешнему курсу). Такую же путевку получили хокимият Учкудукского района (Навоийская область) и ряд других хокимиятов. А Кабинет Министров Каракалпакстана получил четыре таких путевки», – пишет davletovuz.

На прошлой неделе местные издания сообщали о том, что в Узбекистане хокимы поэтапно выходят в краткосрочный отпуск.

Ранее сообщалось о том, что пользователи соцсетей возмутились сообщениями о том, что главы районов, областей и городов в Узбекистане приезжают в столицу для прохождения медицинского обследования.

Узбекистанский врач-блогер Фазлиддин Муминов писал в своем Telegram’е следующее: «Оказывается, хокимы районов и городов в Кашкадарьинской области едут на медобследование в Ташкент. Почему же они не проходят медобследование и лечение в самой Кашкадарье? Скажите, что им жизнь дорога? А разве миллионам жителям нашей области жизнь не дорога?».

Если исходить из информации на портале госзакупок, то хокимы не только отказываются проходить лечение в медучреждениях, которые посещают обычные налогоплательщики, но и тратят деньги этих же налогоплательщиков для прохождения лечения в элитных клиниках.