Таджикистан расположился на одной строке с Мозамбиком и Нигерией в списке коррумпированных стран

CentralAsia (TJ) - Как и в прошлые годы Таджикистан набрал 25 баллов из 100 возможных и расположился на 149 месте в ежегодном рейтинге Индекса восприятия коррупции, составленным международной правозащитной организацией Transparency International.

В борьбе с коррупцией за 2020 год Таджикистан расположился на одной строке с Мозамбиком, Нигерией, Мадагаскаром, Камеруном и Ираном, заняв 149 место и 25 баллов из 100 возможных. Такой вывод следует из рейтинга Индекса восприятия коррупции за прошлый год, опубликованный 28 января международной правозащитной организацией Transparency International.

В исследовании правозащитники отмечают влияние коррупции на действия правительств в период пандемии COVID-19. Проводится сравнение показателей стран в индексе с их инвестициями в здравоохранение и степенью ослабления демократических норм и институтов.

Среди стран Центральной Азии правозащитники выделяют Кыргызстан, получивший 31 бал и сохранивший за собой 124 место. Отмечается, что с 2012 года эта страна значительно улучшила свои позиции и поднялась на семь баллов. Вместе с тем, в отчете указано, что широкое распространение коррупции и отсутствие прозрачности и подотчетности, помешали адекватной реагировать на пандемию.

26 баллов получил Узбекистан, расположившись на 146 месте, 28 баллов Казахстан, занявший 94 место и 19 баллов Туркменистан, получивший 165 место в рейтинге из 180 стран.

Среди стран Восточной Европы и Центральной Азии наилучший результат продемонстрировали Грузия с 56, Армения с 49 и Беларусь с 47 баллами.

Список рейтинга возглавили Дания и Новая Зеландия, набравшие 88 баллов. На последнем месте оказались Сирия, Сомали и Южный Судан с 14, 12 и 12 очками соответственно.

Место Таджикистана в ежегодном рейтинге остается неизменным. В прошлые годы страна также набирала 25 баллов, занимая 153 место среди 180 стран.

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