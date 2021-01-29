От коронавируса скончался актёр Василий Лановой

CentralAsia (CA) - О смерти 87-летнего актера сообщила его супруга Ирина Купченко. Василий Лановой проходил лечение в больнице в Москве после заражения коронавирусом.

Актер был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже, он был помещен в реанимацию.

Василия Ланового справедливо называли самым красивым актером советского кино и театра.

С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Вахтангова, где исполнил более 50 ролей.

Но нескольким поколениям страны, Василий Лановой запомнился яркими ролями в кино романтических героев.

«Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Анна Каренина» (1967), «Пароль не нужен» (1967), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Огарева, 6» (1980), «Петровка, 38» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983), «Черный квадрат» (1992) и многих других.