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  29 января 2021
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От коронавируса скончался актёр Василий Лановой

CentralAsia (CA) -  О смерти 87-летнего актера сообщила его супруга Ирина Купченко. Василий Лановой проходил лечение в больнице в Москве после заражения коронавирусом.

Актер был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже, он был помещен в реанимацию.

Василия Ланового справедливо называли самым красивым актером советского кино и театра.

С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Вахтангова, где исполнил более 50 ролей.

Но нескольким поколениям страны, Василий Лановой запомнился яркими ролями в кино романтических героев.

«Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Анна Каренина» (1967), «Пароль не нужен» (1967), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Огарева, 6» (1980), «Петровка, 38» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983), «Черный квадрат» (1992) и многих других.

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