За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 1,2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 165 595 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 139;
- Алматы - 20 017;
- Восточно-Казахстанская область - 19 425;
- Атырауская область - 14 449;
- Карагандинская область - 12 566;
- Павлодарская область - 11 300;
- Северо-Казахстанская область - 9874;
- Западно-Казахстанская область - 9001;
- Костанайская область - 8630;
- Акмолинская область - 8113;
- Алматинская область - 6854;
- Шымкент - 5381;
- Жамбылская область - 5111;
- Туркестанская область - 3772;
- Актюбинская область - 3760;
- Мангистауская область - 3742;
- Кызылординская область - 3461.
Коронавирус в Казахстане
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