[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились более 1,2 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 165 595 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 139;

- Алматы - 20 017;

- Восточно-Казахстанская область - 19 425;

- Атырауская область - 14 449;

- Карагандинская область - 12 566;

- Павлодарская область - 11 300;

- Северо-Казахстанская область - 9874;

- Западно-Казахстанская область - 9001;

- Костанайская область - 8630;

- Акмолинская область - 8113;

- Алматинская область - 6854;

- Шымкент - 5381;

- Жамбылская область - 5111;

- Туркестанская область - 3772;

- Актюбинская область - 3760;

- Мангистауская область - 3742;

- Кызылординская область - 3461.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Таджикистане за сутки не выявлено зараженных коронавирусом, - Минздрав
  • В Узбекистане главу частного агентства занятости, обманувшегго 1087 человек, осудили на 9 лет
  • Мирзиёев поручил генпрокурору составить список людей, замешанных в коррупции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com