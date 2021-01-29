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  29 января 2021
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Россия почти вдвое увеличила квоту для студентов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В 2021 году Россия существенно увеличила квоты для поступления студентов из Узбекистана. В российских вузах смогут бесплатно получить образование 405 узбекистанцев.

В прошлом году эта квота составляла 228 мест, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя представительства Россотрудничества Михаила Вождаева.

Как сообщил сегодня Вождаев, регистрацию желающих поступить в российские вузы начнут 29 января или 1 февраля и завершат до 1 марта. Заявку нужно будет подавать в электронном формате, а данные о необходимых документах размещены на сайте представительства.

Отборочные экзамены будут проведены очно, если этому не станет препятствовать эпидемиологическая обстановка. Абитуриенты сдадут письменные тесты по истории, химии, биологии, физике и математике. Обязательным, вне зависимости от выбранного направления, будет тест по русскому языку.

Отбор завершится в середине апреля, после чего его организаторы обнародуют список узбекистанцев, получивших право на бесплатное обучение в российских вузах.

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  • Россия почти вдвое увеличила квоту для студентов из Узбекистана
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