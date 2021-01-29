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  29 января 2021
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Коронавирус: Португалия вводит запрет на выезд граждан из страны

CentralAsia (CA) -  Правительство Португалии для сдерживания распространения нового коронавируса решило закрыть границу с Испанией.

Как сообщает Euronews, указ вступит в силу в пятницу и будет действовать две недели. Также на 14 дней власти введут ограничения на выезд из страны граждан как воздушным, так и наземным транспортом. Ранее парламент республики продлил режим ЧП до 14 февраля.

Меры по борьбе с эпидемией касаются не только передвижения людей, но и позволяют мобилизовать для работы в больницах медиков, вышедших на пенсию. Власти крайне обеспокоены тем, что последнее время в стране растут темпы распространения инфекции.

За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались 303 пациента, что является самым высоким показателем в Португалии с начала эпидемии. За 24 часа коронавирус был выявлен у 16 432 человек.

Наибольшее число летальных исходов от COVID-19 и случаев заражения приходится на регион Лиссабон и Вале-ду-Тежу. Здесь, по словам министра здравоохранения Марты Темиды, около 50% активных случаев атипичной пневмонии вызваны британским штаммом коронавируса.

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