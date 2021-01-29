Компания Turquoise Hill сообщила, что добилась временного постановления об арбитраже против Rio Tinto

CentralAsia (MNG) - Канадская компания Turquoise Hill Resources Ltd сообщила, что добилась временного постановления об арбитраже против Rio Tinto, заявив, что действия мажоритарного акционера ограничивают возможности Turquoise по финансированию проекта Oюу-Толгой, передает Reuters.

Оюу-Толгой — одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота, расположенное в районе Южного Гоби в Монголии, в котором правительству Монголии принадлежит 34% акций.

Напряженность между оператором рудника Rio Tinto и менеджментом Turquoise Hill и миноритарными акционерами в последние месяцы стала очевидной. Rio Tinto владеет 51% Turquoise, которая, в свою очередь, владеет 66% шахты.

Turquoise Hill в ноябре начала арбитражное разбирательство против Rio Tinto, заявив, что подход горнодобывающей компании к финансированию расширения «несовместим» с его собственным.

В 2019 году Rio Tinto объявила о 30-месячной отсрочке реализации проекта Oюу-Толгой по расширению подземного рудника и перерасходу средств из-за сложных геологических условий. В прошлом месяце компания подтвердила, что расширение рудника обойдется в 6,75 миллиарда долларов, что примерно на 1,4 миллиарда долларов больше, чем предполагалось в 2016 году.

Ранее в этом месяце канадская горнодобывающая компания сообщила, что правительство Монголии рассматривает вопрос о прекращении компаниями подземного расширения своего проекта Oюу-Толгой из-за роста затрат на разработку.

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