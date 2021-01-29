В Канаде будут судить супругов, привившихся от коронавируса вне очереди

- Азия и мир, общество
- 10:38, 29 января 2021
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CentralAsia (CA) - В Канаде будут судить супружескую пару, которая получила вне очереди прививку от коронавируса, сообщает телеканал Global News.
«Супруги Бейкер, притворившись сотрудниками жизнеобеспечивающей сферы, специально прибыли в поселение коренных народов Бивер-Крик, территория Юкон из Ванкувера, чтобы привиться вакциной Moderna раньше своей очереди», - говорится в сообщении.
Уточняется, что жители этого поселения имеют приоритетное право на вакцину, так как считаются уязвимой категорией граждан из-за отдаленности медучреждений.
Нарушители уже получили штраф. Пара предстанет перед судом 4 мая. Им может грозить тюремное заключение сроком шесть месяцев.
До недавнего времени Род Бейкер являлся исполнительным директором компании Great Canadian Gaming, вследствие скандала он покинул свой пост. Екатерина Бейкер - актриса, снявшаяся в таких фильмах, как «Женская драка» (2020) и «Охота на Санту» (2020).