В Канаде будут судить супругов, привившихся от коронавируса вне очереди

CentralAsia (CA) - В Канаде будут судить супружескую пару, которая получила вне очереди прививку от коронавируса, сообщает телеканал Global News.



«Супруги Бейкер, притворившись сотрудниками жизнеобеспечивающей сферы, специально прибыли в поселение коренных народов Бивер-Крик, территория Юкон из Ванкувера, чтобы привиться вакциной Moderna раньше своей очереди», - говорится в сообщении.



Уточняется, что жители этого поселения имеют приоритетное право на вакцину, так как считаются уязвимой категорией граждан из-за отдаленности медучреждений.

Нарушители уже получили штраф. Пара предстанет перед судом 4 мая. Им может грозить тюремное заключение сроком шесть месяцев.



До недавнего времени Род Бейкер являлся исполнительным директором компании Great Canadian Gaming, вследствие скандала он покинул свой пост. Екатерина Бейкер - актриса, снявшаяся в таких фильмах, как «Женская драка» (2020) и «Охота на Санту» (2020).