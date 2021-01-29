В Ташкенте пресекли незаконную продажу изумрудов на $500 тыс. и золотой монеты III века н.э.

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане разоблачили преступную группу, занимавшуюся продажей драгоценных камней и старинных монет, сообщили в Государственном таможенном комитете. В ходе операции в одном из домов Чиланзарского района Ташкента задержали 5 человек в момент продажи 2,531 кг. изумрудов за 500 000 долларов США, а также антикварной золотой монеты за 10 000 долларов.

Согласно предварительному расследованию, золотая монета относится к III веку нашей эры и отчеканена в Кушанском царстве.

У одного из задержанных в кошельке было обнаружено 3 бриллианта.

По оценкам, общая стоимость изъятых драгоценных камней и старинной золотой монет составляет 16,8 миллиардов сумов (1,6 млн долларов).

Ведется расследование по выявлению других лиц, причастных к преступлению.