Четырёх нелегальных золотоискателей завалило камнями в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Четырёх человек, занимавшихся незаконной добычей золота, завалило грунтом в Джизакской области, двое из них погибли на месте, сообщила пресс-служба УВД.

В Галляаральском районе Джизакской области 26 января текущего года четыре человека оказались под завалами во время незаконной добычи золотоносной руды. Два человека скончались на месте, двое были доставлены в реанимацию с переломами и другими телесными повреждениями.

По данным ведомства, жители села Авлиё добывали руду в горе. Обвал произошёл, когда они находились на глубине 12−15 метров.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020 году в Узбекистане было задержано около 200 человек за незаконную добычу золота, В 2018—2019 годах было выявлено 220 таких фактов.