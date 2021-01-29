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  29 января 2021
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Прошел семинар по экспорту мяса из Монголии

CentralAsia (MNG) -  Анализ 5 основных рынков сбыта для монгольских экспортеров мяса, проведенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), был представлен 28 января, в первый день конференции «Содействие интеграции производственно-сбытовой цепочки переработки мяса Монголии в региональную».

Двухдневный национальный виртуальный семинар компании Value Chains был организован Министерством иностранных дел, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и ЮНКТАД.

Во время презентации исследования участники семинара обсудили предпочтения потребителей, тенденции, каналы сбыта, логистику и варианты транспортировки на пяти целевых рынках, которые были определены в качестве приоритетных для монгольских экспортеров мяса (Китай, Япония, Вьетнам, Россия и Казахстан).

Участниками семинара являются представители Министерства иностранных дел, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Главного агентства специализированных инспекций, Главного управления ветеринарных служб, дипломатических миссий за рубежом, Монгольской национальной торгово-промышленной палаты, Монгольской мясной ассоциации, резидент ООН и Всемирная организация здравоохранения животных, а также производители и экспортеры мяса.

Кроме того, по итогам семинара будет разработана «Дорожная карта для цепочки добавленной стоимости экспорта мяса».

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