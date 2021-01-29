За сутки в Узбекистане выявили 46 новых случаев коронавируса. Всего 78 602

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 28 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 602 (+46).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в семи регионах республики.

Общее количество выздоровевших составило 77 084 (+37), а показатель выздоровления 98%.

Из 897 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.