Спустя год остаются 10 неразгаданных тайн коронавируса, - Le Temps

CentralAsia (CA) - В апреле прошлого года были перечислены десять самых актуальных вопросов, связанных с пандемией коронавируса.



Через год после начала эпидемии пришло время еще раз взглянуть на эти большие неизвестности в отношении коронавируса. Как эволюционировали различные научные консенсусы относительно вируса, его заразности, течения болезни и лекарств? Части пазла постепенно складываются, но финальная картинка все еще остается непостижимой, пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе, Сильвия Ложан и Паскалина Мине.



1. Неизвестно, как началась эпидемия



Что газета писала в августе 2020 года: SARS-CoV2, вероятно, возник у летучих мышей, но он должен был пройти через другое животное, прежде чем передаваться человеку. Этот «промежуточный хост» медленно идентифицируется.



Что сегодня говорят ученые:



Предпочтительной гипотезой по-прежнему остается то, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае. Многие коронавирусы циркулируют среди этих млекопитающих, некоторые из которых уже вызвали эпидемии среди людей, например SARS-CoV-1 в 2002 году. Однако вирус должен был пройти через другой вид животных, прежде чем приобрел способность заразить человека. Между тем, поиски этого «промежуточного хозяина» не сдвинулись с мертвой точки. Анализы, проведенные среди животных, продаваемых на рынке в Ухане, который когда-то указывался как место передачи вируса людям, не смогли идентифицировать его.



«До тех пор, пока этот промежуточный вирус не будет идентифицирован и пока не будет секвентирован его геном, вопрос о происхождении SARS-CoV-2 останется нерешенным», - говорит вирусолог Этьен Декроли в журнале Национального центра научных исследований. По его мнению, разделяемому другими учеными, нельзя исключать возможность того, что вирус случайно ускользнул из лаборатории.



2. Неизвестно, как передается вируc



С лета было опубликовано несколько больших исследований. По словам вирусолога из Университетской клиники CHUV в Лозанне Валерии Каньо, «основной путь передачи представляют собой капельки слюны, а аэрозоли являются менее важным переносчиком».



Генетические варианты коронавируса, включая B.1.1.7 и V2, которые, как предполагается, являются более заразными, не должны изменить правила игры, пишут авторы.



«Варианты считаются более заразными, потому что они имеют лучшую прочность связывания с клеточными рецепторами и потому, что их появление совпадает с ростом числа случаев, но нет достаточных доказательств для того, чтобы утверждать, что пути передачи изменились в том или ином направлении», - говорит Каньо.



3. Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет



Первая хорошая новость: проведенные на сегодняшний день исследования подтверждают, что почти у 95% людей, зараженных коронавирусом, действительно вырабатываются нейтрализующие антитела. Несколько научных исследований также рассматривали их стойкость.



«Мы знаем, что титры антител конкретно против SARS-CoV-2 зависят от тяжести заболевания. Недавняя работа, в частности, проведенная медперсоналом лаборатории университетских больниц Женевы (HUG), показала, что они все еще могут обнаруживаться через шесть месяцев даже у людей, у которых развилась легкая форма заболевания», - сказала Полина Веттер, специалист по инфекционным заболеваниям вирусологической лаборатории HUG.



Она отмечает, что некоторые элементы еще предстоит прояснить. «Мы все еще не знаем, какое количество антител необходимо для предотвращения повторного заражения. Клеточный иммунитет тоже играет роль в защите, и в настоящее время известно, что он присутствует через шесть месяцев», - говорит эксперт.



4. Пока в точности неизвестен уровень смертности



По словам Антуана Флао, директора Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета, уровень смертности от COVID-19 в настоящее время колеблется от 0,5% до 1% заражения.



«Смертность тесно связана с возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет от 25 до 50%, что делает его серьезным заболеванием в пожилом возрасте. Для людей в возрасте от 50 до 70 лет он достигает 10% для людей с такими факторами риска, как диабет, гипертония или ожирение - такие заболевания чаще всего не приводят к инвалидности, и ими страдает почти половина населения этой возрастной группы, что соответствует летальности такой серьезной болезни, как атипичная пневмония в 2003 году. Среди людей до 50 лет уровень смертности составляет порядка 1 на тысячу, что близко к показателю гриппа. Наконец, среди детей, госпитализированных из-за коронавируса, исследование, опубликованное в конце декабря, показало, что уровень смертности в десять раз выше, чем от сезонного гриппа. Поэтому, когда вы слышите, что COVID-19 не затронет самых молодых людей, на самом деле следует вспомнить о недавних публикациях по этой теме», - отмечает Флао.



5. Неизвестно, какими лекарствами лечить



В университетских больницах Женевы в соответствии с рекомендациями ВОЗ большинству госпитализированных пациентов назначают дексаметазон, подробно объясняет в электронном письме Каролина Самер, глава клиники службы фармакологии и токсикологии. «Было показано, что у людей, находящихся в тяжелом или критическом состоянии, он снижает смертность и потребность в инвазивной механической вентиляции легких», - пишет она.



Как отмечают авторы статьи, рассматриваются и другие методы лечения. Каролина Самер ссылается на тоцилизумаб и моноклональные антитела, от которых она ожидает результатов клинических испытаний. Что касается ивермектина (противопаразитарное средство) и колхицина (противовоспалительное средство), двух «чудодейственных» препаратов, которые в настоящее время популярны в СМИ, то Каролина Самер рассматривает их свойства в перспективе: «Клинических данных пока недостаточно».



6. Неизвестно, почему одни случаи заболевания настолько серьезны, а другие безобидны



Имеющиеся доказательства указывают на иммунную реакцию организма, которая ухудшает клиническую картину у пациентов. Какое-то время привилегированной версией считался цитокиновый шторм, который заключается в сверхактивации белков, ответственных за передачу сигналов в клетке во время воспаления. Теперь он уступает место той роли, которую могут играть определенные антитела, направленные против организма, так называемые аутоантитела. В исследовании, опубликованном в журнале Science в октябре, установлено, что 10% пациентов с тяжелой формой COVID имеют аутоантитела к интерферону типа I, белку, который стимулирует воспалительную реакцию.



7. SARS-CoV-2 мутирует, но это, судя по всему, неважно



Проблема обострилась в связи с недавним появлением нескольких мутантных вирусов с характеристиками, вызывающими озабоченность. «Появление таких линий отчасти было ожидаемым. Это означает, что вакцинированные люди и те, кто уже заразился этой болезнью, могут оказаться менее защищенными, хотя иммунитет, который у них формируется, все еще снижает риск серьезных симптомов болезни», - говорит генетик Франсуа Баллу, профессор Университетского колледжа Лондона.



Так называемые РНК-вакцины, которые в настоящее время используются в кампаниях вакцинации в западных странах, имеют то преимущество, что они легко адаптируются к новым штаммам вируса, если в этом возникнет необходимость. Но это относится не ко всем технологиям вакцин, пишут авторы.



8. Неизвестно, какую роль играют дети



Выводы исследования, проведенного, в частности, на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет HUG и Женевским университетом, в этом смысле особенно красноречивы: уровень серологической распространенности у детей старше 6 лет (23%) оказывается почти идентичным общему населению (22%), пишет издание.



«Показатели отличаются от тех, которые мы обнаружили во время первой волны, и это, вероятно, объясняется тем фактом, что школы оставались открытыми во время второй волны. Нельзя просто посмотреть на количество подтвержденных случаев и сделать вывод, что дети не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные формы, их гораздо меньше проверяют», - сказала Сильвия Стрингини, руководитель отдела популяционной эпидемиологии HUG.



9. Неизвестно, заразны ли домашние животные



Собаки, кошки, а также норки, львы, тигры и гориллы, живущие в зоопарках: список животных, у которых зафиксированы случаи заражения SARS-CoV-2, продолжает расти. «Это свидетельствует о возможной передаче инфекции от человека животным (обратный зооноз), а также о восприимчивости и чувствительности хищников, в частности куньих, к которым относятся норки», - пишет эпидемиолог Франсуа Роже из Центра международного сотрудничества по сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (CIRAD) и его коллеги на сайте TheConversation. Хотя исследования показывают, что распространение вируса среди собак и кошек является умеренным, значительные вспышки вируса были зарегистрированы на норковых фермах, особенно в Дании, где пришлось забить несколько миллионов животных.



10. Неизвестно, чем закончится эпидемия



По мнению Антуана Флао, стратегия «жить с вирусом» рискует привести нас к вратам лета с очень интенсивной циркуляцией вируса, значительно превышающей уровни июня 2020 года, если ничего не будет сделано для его сдерживания, и угрожает новыми серьезными вспышками. Такая угроза нависнет над молодым населением без факторов риска (и, следовательно, не получившим вакцину), что может привести Европу к изменению стратегии и вынудит ее черпать куда больше вдохновения в азиатских демократиях, принявших решительные меры в течение нескольких недель, нацеленных на «нулевой ковид» или на минимальное распространение коронавируса на своей территории.



«SARS-CoV-2 явно носит сезонный характер, поэтому можно ожидать, что количество случаев заболевания уменьшится весной, а к следующему лету иммунитет, приобретенный населением благодаря вакцинам, будет достаточным для того, чтобы избежать новой масштабной волны», - заявил Франсуа Баллу, профессор Университетского колледжа Лондона.



Однако он считает, что вирус может стать эндемическим, а это означает, что мы будем продолжать сталкиваться с сезонными эпидемиями, как в случае с гриппом.